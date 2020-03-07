Прекрасным дамам полицейские желали праздничного настроения, душевной теплоты, счастья и благополучия, и, конечно же, напомнили о правилах безопасного поведения в метрополитене...

Необычный сюрприз подготовили полицейские столичного метрополитена для представительниц прекрасного пола в канун Международного женского дня.В утренний час на станции метро «Трубная» жители и гости столицы могли увидеть и почувствовать настоящую праздничную атмосферу. Сотрудники полиции подразделений УВД на Московском метрополитене совместно с представителями Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве и УВД на Московском метрополитене Александром Булавиным и Виталием Мусиенко останавливали спешащих на работу, учебу или по своим делам пассажирок московского метро и дарили виновницам торжества символ весны – тюльпаны.Прекрасным дамам полицейские желали праздничного настроения, душевной теплоты, счастья и благополучия, и, конечно же, напомнили о правилах безопасного поведения в метрополитене.Весенняя акция вызвала самые приятные эмоции, улыбки и радостное настроение и, по признанию самих женщин, поздравление от сотрудников органов внутренних дел для них стало неожиданным, но очень приятным и запоминающимся событием в преддверии самого женского дня в году.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене8 (495) 628-31-18