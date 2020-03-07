Вручая цветы, участники акции желали отличного настроения и безопасных дорог.

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» и представители народной дружины «Дорожный надзор» в рамках ежегодной акции «Цветы для автоледи» в преддверии Международного женского дня 8 Марта поздравили участниц дорожного движения с этим замечательным весенним праздником.На улицах Гусь-Хрустального города и района инспекторы ДПС и помощники из народной дружины останавливали автомобили, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола. Стандартная процедура проверки документов заканчивалась не совсем обычно – каждую автоледи инспекторы и дружинники поздравляли с наступающим праздником и вручали цветы с пожеланиями безопасных дорог. Создавать весеннее настроение в преддверии Международного женского дня для инспекторов ДПС уже стало доброй традицией. Однако каждый раз для участниц акции она становится приятной неожиданностью. Дамы с улыбкой выразили благодарность стражам правопорядка и дружинникам за неожиданный сюрприз и пообещали соблюдать Правила дорожного движения.Госавтоинспекция поздравляет всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником! Желает весеннего настроения, счастья, любви и, конечно, безопасных дорог.