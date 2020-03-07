В Иране от коронавируса умерла депутат Фатима Рахбар. Её избрали в парламент страны нового созыва на выборах 21 февраля 2020 года.

В Иране от коронавируса умерла депутат Фатима Рахбар. Её избрали в парламент страны нового созыва на выборах 21 февраля 2020 года. Ранее Рахбар представляла интересы жителей Тегерана в предыдущих составах парламента, пишет РИА Новости.В Иране зарегистрировано 4747 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались 124 человека.Власти Исламской республики принимают серьезные меры по борьбе с распространением инфекции, в том числе отменили занятия в учебных заведения вплоть до Ноуруза 20 марта. Иранцев просят не покидать дома без особой необходимости, а спортивные и культурные события переносятся на несколько месяцев.В целом число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч. Как рассказал в субботу официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, ВОЗ имеет сведения о 3 484 умерших от нового заболевания.