Разборки начались из-за конфликта на работе

Мужчину, приехавшего в Камешково из ближнего зарубежья, осудили за убийство и поджог. Как сообщает Следком, мужчина, не имея регистрации в России, устроился на временную работу в фирму по деревообработке. Но работал он плохо, и напарники были недовольны, поэтому рассказали об этом начальству. По началу хозяин стал находить для него другие задания, но мигрант продолжал выпивать и прогуливать, за что и был уволен.Мужчина затаил обиду на бывшего напарника, считая, что именно он виноват в том, что его выгнали с работы.В итоге пьяный мигрант, вооружившись ножом, пришел в дом бывшего коллеги, начал скандалить и угрожать убийством. Испуганный мужчина позвал на помощь того самого начальника, который смог выпроводить обвиняемого.Но мужчина не собирался останавливаться. Той же ночью он снова явился в дом напарника, взяв бутылку с бензином. Там он разлил горючую жидкость на крыльце и у входной двери, после чего поджег крыльцо.Находившийся внутри мужчина умер от отравления угарным газом. Как потом выяснило следствие, в доме находилась еще и сожительница мужчины, которая тоже погибла.Убийцу приговорили к 11,5 годам лишения свободы. Кроме того, он должен заплатить собственникам дома более 500 тысяч рублей.