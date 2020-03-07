В Палате представителей Конгресса США считают, что за катастрофы самолетов Boeing 737 MAX несет ответственность сама компания вместе с Федеральным авиационным управлением США.

В Палате представителей Конгресса США считают, что за катастрофы самолетов Boeing 737 MAX несет ответственность сама компания вместе с Федеральным авиационным управлением США.По мнению конгрессменов (доклад комитета по транспорту и инфраструктуре распространен в пятницу), катастрофы произошли из-за ошибочного проектирования самолета, попыток затруднения доступа к информации по поводу его устройства и невыполнения авиационным управлением своих обязанностей по их выявлению. Сочетание этих ошибок и привело к ЧП, сообщает ТАСС.Две катастрофы самолета модели Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии и унесли жизни 346 пассажиров. Их убила новейшая компьютерная система MCAS (система коррекции маневрирования).Руководство Boeing признало, что в обоих случаях имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и Евросоюз, приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.В декабре прошлого года глава компании 55-летний Деннис Мюленбург ушел в отставку. В январе нынешнего года корпорация заявила, что уже в середине текущего года ожидает возвращения самолетов 737 MAX в эксплуатацию.