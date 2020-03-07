Еще четыре россиянина заразились коронавирусом. Трое инфицированных находятся в Липецке, один – в Санкт-Петербурге. Все они ездили в Италию в последние две недели.

Еще четыре россиянина заразились коронавирусом. Трое инфицированных находятся в Липецке, еще одна женщина — в Боткинской больнице Санкт-Петербурга, ее состояние удовлетворительное. Заболевшие ездили в Италию в последние две недели.Больные находятся в инфекционных боксах, за людьми, с которыми они контактировали, наблюдают медики, передает ТАСС.Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов обратился к жителям региона и попросил их не поддаваться панике. Чиновник сообщил в своем Instagram, что вирусоносители изолированы и получают необходимое лечение.В России подтверждены 14 случаев заражения. Двое больных – граждане КНР, 11 граждан России, вернувшихся из Италии, 1 — гражданин Италии. Под наблюдением находятся трое россиян, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.Пневмония, вызываемая коронавирусом COVID-19, начала распространяться в Китае в конце прошлого года. Сейчас во всем мире заразились уже более 100 тысяч человек, из них более 72 тысяч случаев приходится на Китай. Врачи не смогли спасти более 3,5 тысячи человек. В зоне риска пожилые и люди с ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний. Реже заболевают дети и подростки, на возраст от 0 до 19 лет приходится лишь по 1% от общего числа заразившихся.