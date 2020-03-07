Брат и племянник короля Саудовской Аравии задержаны в пятницу по обвинению в измене.

Брат и племянник короля Саудовской Аравии задержаны в пятницу по обвинению в измене.По данным газеты The Wall Street Journal, задержание произошло в пятницу утром. Охрана пришла в масках к домам подозреваемых и взяла их под стражу, после чего в домах учинили обыск. Теперь подозреваемым может грозить пожизненное заключение или казнь.Эти задержания, указывает издание, укрепили власть наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, а также избавило его от серьезных конкурентов, сообщает РИА Новости.