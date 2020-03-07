Пострадали 2 человека

Ранним утром 7 марта на 29 километре дороги М-7 «Волга» в Суздальском районе произошла авария с участием 6 автомобилей.По предварительной информации пресс-служба регионального УМВД, водитель грузового автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус «ГАЗ». От удара началась целая цепь столкновений с автомобилями «Тойота», «Хендай», «Рено Логан» и «Шевроле Авео». После этого «Мерседес» улетел на обочину.В ДТП пострадал водитель автомобиля «Шевроле Авео» и пассажирка микроавтобуса «Газ». Сотрудники ГИБДД проводят проверку.