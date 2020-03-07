Сотрудники полиции вместе с паспортом вручали дамам букет цветов и с самыми теплыми пожеланиями поздравляли с наступающим праздником...

В отделении по вопросам миграции Отдела МВД России по району Южное Тушино города Москвы торжественно вручили женщинам новые паспорта.Мероприятие было приурочено к Международному женскому празднику - 8 Марта. Сотрудники полиции вместе с паспортом вручали дамам букет цветов и с самыми теплыми пожеланиями поздравляли с наступающим праздником.Сотрудники полиции поздравили прекрасную половину со знаменательным событием и напомнили соблюдать законы, бережно относиться к своим документам и уважать историю своей Родины. Вместе с паспортами полицейские вручили цветы и поздравили их с весенним праздником, пожелав благополучия, удачи и отличного настроения.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56