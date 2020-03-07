В Туле выбрали победительницу конкурса Краса ВДВ - 2020. Девушки соревновались в умении шить, готовить и разбирать автомат Калашникова.

В Туле выбрали победительницу конкурса "Краса ВДВ — 2020". Девушки соревновались в умении шить, готовить и разбирать автомат Калашникова.Сначала девушки провели стрельбы из пистолета Макарова и на время выполнили норматив по разборке автомата Калашникова АК-74М. На втором и третьем этапах участницы конкурса пекли блины и шили фартук, а в конце показали свое обаяние и таланты в конкурсах.Победила военнослужащая соединения специального назначения ВДВ Анастасия Парфенова. Награды вручал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщает РИА Новости.