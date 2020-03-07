У злоумышленников были изъяты два световых короба, остальное подозреваемым удалось сбыть на сайте по продаже вещей, а денежными средствами воспользоваться по своему усмотрению...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали мужчин, подозреваемых в кражах.В полицию с заявлением обратился 41-летний мужчина. Он сообщил, что с его автомашины, которая принадлежит компании по предоставлению услуг такси, неизвестные похитили световой короб – лайтбокс.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 27-летний житель Московской области, который сам работает водителем такси в компании конкурента и его 26-летний сосед.В ходе следствия было установлено, что 27-летний молодой человек причастен еще к одному подобному эпизоду, а его приятель к четырем. У злоумышленников были изъяты два световых короба, остальное подозреваемым удалось сбыть на сайте по продаже вещей, а денежными средствами воспользоваться по своему усмотрению.Следствием и органами дознания ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73