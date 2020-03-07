07.03.2020

2020-03-07 14:50:05

Владимирская красавица плюс-сайз победила стандарты моды

Ну, а теперь кому-то понадобятся стальные нервы. Сегодня день рождения одного из самых спорных художников начала 20 века. Бориса Кустодиева. Русский Рубенс, как его называли, воспевал в своих работах специфическую женскую красоту - роскошную пышнотелую. Когда художника спрашивали, чем его привлекают сдобные женщины отвечал- "Худые на творчество не вдохновляют". Mодели размера ХХL и сегодня на волне успеха. И их открытость всеобщему вниманию- как иллюстрация в поддержку позитивного отношения к знойному телу.

Свет прорисовывает силуэт модели "плюс сайз" Гунели Гусейновой. Съемка на черном фоне в так называемом низком ключе смотрится стильно. И хотя параметры девушки далеки от пресловутых 90/60/90, это не мешает ей быть востребованной в индустрии моды. Дефиле, фотосессии и кастинги. Популярность моделей "в теле" растет с каждым днем. Попробовать себя на большом экране- давняя мечта Гюнель.



Гюнель Гусейнова, модель "плюс сайз"

-У меня была такая мечта сняться в фильме, это было бы очень круто если бы меня заметили, я была бы готова работать на износ, потому что это классно и вообще хотелось бы стать познаменитей так скажем и выйти за рамки города, если это будет оправдано

Подобные типажи режиссеры, фотографы и художники ищут всегда и везде. Знаменитый русский портретист первой трети двадцатого века Борис Кустодиев работал только с полными натурщицами. Своих полногрудых муз он ласково называл ПУТТИ. Они всегда охотно позировали мастеру и очень этим гордились. В его работах русские красавицы- всегда с пышными формами. Как сказали бы сейчас, плюс сайз. Благодаря таланту гения эталон русской красоты остался в вечности. Полные женщины и спустя столетие всё также вдохновляют художников, считает профессиональный фотограф Ирина Гусева.



Ирина Гусева, фотограф

-На последнюю нашу съемку с Гюнель у меня в инстаграм был колоссальный отклик. Было куча сохранений, очень много репостов, люди спрашивали, интересовались, то есть это интересно, модно, необычно. Это красиво

С точки зрения искусства и эстетики — эталоны Кустодиева "победили" стандарты современной моды. Французские и израильские законодатели еще несколько лет назад проголосовали за введение запрета на работу чрезмерно худых моделей. Субтильные девушки не могут выходить на подиум, сниматься для каталогов, а сотрудникам агентств, которые их нанимают грозят серьезные штрафы и даже реальные сроки. С недавнего времени, чтобы попасть в лучшие дома моды Christian Dior, Gucci и Louis Vuitton представительницам прекрасного пола нужно иметь размер одежды — не менее 40-го. А что привлекает владимирских мужчин?



Василий Шейко, житель г. Владимира

-Красивые размеры, красивые лица и так далее, вот показывают Нью Йорк, там метр 90, на два 90, у нас-то таких нету. То есть наши женщины самые красивые? Самые, тут даже однозначно

Аркадий Головкин, житель г. Владимира

-Это мнение каждого, у каждого свои вкусы, свои взгляды. Меня моя супруга устраивает какая бы она не была я ее люблю все равно

В стремлении быть "как топ модель или голливудская актриса" многие девушки готовы пойти на все. Например, сидеть на строгой диете и даже сделать пластическую операцию. Хотя стройная фигура не всегда залог популярности и успеха. Во все времена женщину украшала загадка. Ее красота и харизма всегда скрывалась в глазах смотрящего на нее мужчины. Поэтому единственное, что должна женщина - быть любимой.

Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести Владимир"