07.03.2020

2020-03-07 14:15:03

Владимирский художник продолжает удивлять своими металлическими шедеврами

Железо- тоже как оказалось прекрасное средство для мотивации к творчеству. Владимирский художник Михаил Блинов продолжает удивлять своими металлическими шедеврами. И на это надо видеть.

Огнедышащему дракону всего неделя. Стальная броня, острые когти и зверская пасть. Последний штрих - стеклянные глаза. Железный змей уже расправляет крылья. Любовь к искусству Михаилу Блинову, художнику и скульптору, привили его родители - оба профессиональные художники. Первый раз в роли железного мастера Михаил попробовал себя в университете. Но работает скульптор не только с металлом. Камень в этой скульптуре - образ Космоса. Там, среди звёзд, к Луне летит космонавт. А эта композиция - Эхо прошлого - к 75летию Победы. Девушка на качелях - символ весны и главного женского праздника. Такая же летящая и счастливая. А это - слепок настоящего волчьего черепа. В начале никогда не знаешь, что получишь в конце, говорит Михаил. Поэтому он не продумывает скульптуры до мельчайших подробностей. Детали появляются потом. Как, например, эта деревянная подставка для кабана или совята на металлическом дереве.

Михаил Блинов скульптор

- Художник не может просто на заказ что-то делать постоянно. Должен как-то себя проявлять, отображать свой внутренний мир

"Бронзовый мальчик" на Большой Московской - тоже творение Михаила Блинова. Мало, кто знает, но сначала это была глиняная скульптура. В металл мальчика "одели" много позже. Из глины сделаны и эти работы. Но мастера - уже ученики Михаила - будущие художники. Возможно, и они смогут выставляться в Третьяковской галерее. Совсем недавно там были представлены две работы Владимирского скульптура.

Михаил Блинов скульптор

-Жюри, известные скульпторы, художники, засуженные, народные, отбирали работы, и у кого прошли работы, тех потом выставляли

Впереди - первая персональная выставка. 2 апреля она пройдёт во Владимире. Всем желающим Михаил откроет искусство стали.

Нина Глизница, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".