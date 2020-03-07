Полицейские адресовали слова благодарности и поздравления тем, кто 75 лет назад отстоял родную землю у фашистских захватчиков.

В преддверии 8 Марта участковые уполномоченные отдела полиции №3 УМВД России по городу Владимиру с поздравительными визитами посетили особенных жительниц своих административных участков. Теплые слова поздравлений и в этот день полицейские адресовали участницам Великой Отечественной войны, труженицам тыла и жительнице Ленинграда, перенесшей тяготы блокады.Поздравляя милых дам с самым весенним праздником, участковые уполномоченные вручали цветы, желали здоровья, сил, бодрости духа и счастья.Сотрудники полиции выразили благодарность за Победу, которую 75 лет назад была одержана над фашистскими захватчиками.В ходе встречи полицейские вручили открытки, в которых, кроме слов поздравлений, содержится информация об участковых уполномоченных полиции, в том числе контактный номер телефона. Также стражи правопорядка провели профилактические беседы, напомнив о необходимости быть бдительными, не пускать в квартиру незнакомцев и своевременно обращаться в полицию в случае, если есть подозрения, что могут стать жертвой преступников.Все, кого в этот день посетили полицейские, искренне обрадовались такому вниманию и, в свою очередь, пообещали строго следовать советам участкового, быть бдительными и внимательными.