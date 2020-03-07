Более 62 миллиардов рублей потратят на выплаты к юбилею Великой Победы, сообщает телеканал Россия 24.

Более 62 миллиардов рублей потратят на выплаты к юбилею Великой Победы, сообщает телеканал "Россия 24".Президентским указом выплаты в размере 75 тысяч рублей к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне предусмотрены для участников войны; лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, на прифронтовых участках железных дорог; жителей блокадного Ленинграда; бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей, вдов погибших участников ВОв, войн с Финляндией и Японией. Труженики тыла и бывшие взрослые узники концлагерей получат по 50 тысяч.Всего единовременную выплату рассчитывают выплатить примерно миллиону россиян.