Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского. Ранее в интервью изданию The Guardian Зеленский заявил, что не исключает возможность изменения формата Минских соглашений. Изменение нескольких пунктов соглашения может произойти в том случае, если до конца года "не будет прогресса" в ситуации в Донбассе.Захарова на своей странице в Facebook отреагировала на эти заявления, вспомнив известную надпись-предостережение на окнах общественного транспорта возле запасного выхода: "В случае аварии вырвать шнур, выдавить стекло". Захарова предрекла – некоторые пункты в соглашении конечно можно и перенести, вот только "выйти не получится".Подписчикам Захаровой метафора очень понравилась. "Про шнур и стекло гениально!" – написали они в комментариях. На что Захарова заметила, что в первой версии хотела написать "про гранату и кольцо", но отмела этот вариант по причине того, что "мы же за мир".