Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова американского боксера Флойда Мейвезера, который шокировал общественность требуемой суммой за бой.

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова американского боксера Флойда Мейвезера, который шокировал общественность требуемой суммой за бой.Мейвезер-младший заявил, что сейчас существуют только два интересных ему имени, это Хабиб и Конор Макгрегор: "Я готов выйти против одного из них за 600 миллионов долларов – ради этого стоит рискнуть", – сказал Флойд."А кто даст ему столько денег? Я не дам, – приводит слова Нурмагомедова "Советский спорт". – Если Флойд хочет со мной драться, то мы можем поступить следующим образом: 11 раундов по боксу и один раунд по ММА".В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция, посвященная поединку Хабиба с американцем Тони Фергюсоном. В ходе перепалки россиянин пнул лежащий на полу пояс Тони. Поединок между бойцами запланирован на 18 апреля и пройдет в рамках турнира UFC 249 в Бруклине.Напомним, на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В последнем бою Нурмагомедов взял верх над Дастином Порье, а Фергюсон оказался сильнее Дональда Серроне.Соперники могли встретиться еще в декабре 2015 года. Однако тогда бой сорвался из-за травмы Нурмагомедова. Позже были предприняты еще три попытки организовать поединок. Все они потерпели неудачу из-за травм спортсменов.