Президент США Дональд Трамп злонамеренно ужесточает американские санкции в отношении Ирана, чтобы истощить ресурсы, необходимые стране для борьбы с коронавирусом, утверждает глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Президент США Дональд Трамп злонамеренно ужесточает американские санкции в отношении Ирана, чтобы истощить ресурсы, необходимые стране для борьбы с коронавирусом, утверждает глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф."Мир не должен больше молчать, в то время как на смену экономическому терроризму США приходит медицинский терроризм", — приводит слова Зарифа РИА Новости.Между тем ранее Трамп заявил, что США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом, однако Тегеран должен об этом попросить. В ответ президент Ирана Хасан Рухани назвал предложение американской стороны "маской сострадания" и призвал снять санкции хотя бы с лекарств.Президент России Владимир Путин 29 февраля в телефонном разговоре с главой Ирана также предложил Рухани помощь в противодействии инфекции.Власти Ирана впервые сообщили о коронавирусе 19 февраля. На сегодняшний день в стране зарегистрировано почти 6 тысяч 5823 случая заражения, 145 человек умерли, 1669 выздоровели. 7 марта стало известно, что от коронавируса умерла депутат иранского парламента Фатима Рахбар.