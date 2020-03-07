Минобороны России открывает уникальный исторический раздел, посвященный женам советских полководцев Великой Отечественной войны.

Минобороны России открывает уникальный исторический раздел, посвященный женам советских полководцев Великой Отечественной войны.На сайте военного ведомства опубликован фотодокументальный раздел "Хранившие семейное тепло", посвященный женам советских военачальников Великой Отечественной войны.Фотоснимки из семейных архивов, большинство из которых публикуются в открытом доступе впервые, расскажут о женщинах прославленных людей, вместе с заслуженными мужьями приближавшие великий май 1945 года.В проекте представлены воспоминания о суровых годах войны, а также некоторые малоизвестные биографические материалы, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.