Росгвардия предложила не выдавать разрешение на оружие гражданам, находящимся под следствием, осужденным два и более раза, попавшимся пьяными за рулем.

Росгвардия предложила не выдавать разрешение на оружие гражданам, находящимся под следствием, осужденным два и более раза, попавшимся пьяными за рулем.Для владельцев оружия вводится в обязанность сообщать Росгвардии о фактах хищения и утери оружия, сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.По его словам, эти пункты станут дополнительными причинами для отказа в лицензии. А вот для бывших военнослужащих ограничений будет меньше. Так, их освободят от периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием.Золотов также сообщил, что бумажные лицензии скоро исчезнут, их заменят пластиковые карточки.Кроме того, до конца 2021 года планируется создать федеральную платформу по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами.Золотов добавил, что в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика РФ" создается единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия, сообщает "РГ".