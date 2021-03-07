Икону передали в дар новому храму Грозненского соединения Росгвардии.

В рамках рабочего визита в Чеченскую Республику председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская передала икону святых Петра и Февронии, в которую по благословению епископа Муромского и Вяземского Нила были вложены частицы святых мощей, в дар храму на территории отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии, сообщает портал "Чечня сегодня".Икона святых заступников семьи Петра и Февронии Муромских является самой большой из икон, написанных в иконописных мастерских Киево-Печерской лавры. Размер иконы, составляет 1,8 на 1,2 метра, она была изготовлена иконописцами специально для храма святого Благоверного князя Даниила Московского расположенного на территории грозненской бригады Росгвардии в Чеченской Республике. Несколько иконописцев одновременно трудились над подготовкой доски, золочением и самими изображениями.Фото: chechnyatoday.com