В рамках ежегодной акции «Цветы для автоледи» сотрудники Госавтоинспекции Зеленограда вручили автолюбительницам букеты тюльпанов и пожелали безопасных дорог...
В рамках ежегодной акции «Цветы для автоледи» сотрудники Госавтоинспекции Зеленограда поздравили женщин с наступающим праздником 8 Марта.
Традиционно в преддверии женского праздника ГИБДД Зеленограда проводит акцию «Цветы для автоледи». Инспекторы дорожно-патрульной службы вручают автолюбительницам букеты тюльпанов и желают безопасных дорог. В мероприятии принял участие начальник ОГИБДД полковник полиции Илья Гудков и представитель Общественного совета при УВД по ЗелАО Владимир Уткин.
Экипаж ДПС на улице Радио Зеленограда под предлогом проверки документов останавливал автомобили, за рулем которых находились женщины. Дамы, протягивая инспекторам ДПС документы, в ответ получали поздравления с наступающим праздником и красивые букеты цветов. Маленькие пассажирки тоже не остались незамеченными: они, как и их мамы, получили праздничный букет и пожелание расти здоровыми и счастливыми.
Начальник ОГИБДД полковник полиции Илья Гудков поздравил всех женщин с наступающим 8 Марта: «Любимые наши девушки, женщины, мамы, бабушки! Все, кто нам дорог, о ком мы вспоминаем не только в этот праздник, но и каждый день с любовью и теплотой, - от всего коллектива ОР ДПС ГИБДД Зеленоградского округа и Отдела ГИБДД позвольте поздравить вас, дорогие женщины, с наступающим праздником, пожелать всех благ. Будьте всегда такими же красивыми и любимыми!».
Автоледи с искренними улыбками благодарили сотрудников дорожной полиции за приятный сюрприз, делали совместные фото и делились своими впечатлениями.
Пресс-служба УВД по ЗелАО
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