В рамках ежегодной акции «Цветы для автоледи» сотрудники Госавтоинспекции Зеленограда вручили автолюбительницам букеты тюльпанов и пожелали безопасных дорог...

В рамках ежегодной акции «Цветы для автоледи» сотрудники Госавтоинспекции Зеленограда поздравили женщин с наступающим праздником 8 Марта.Традиционно в преддверии женского праздника ГИБДД Зеленограда проводит акцию «Цветы для автоледи». Инспекторы дорожно-патрульной службы вручают автолюбительницам букеты тюльпанов и желают безопасных дорог. В мероприятии принял участие начальник ОГИБДД полковник полиции Илья Гудков и представитель Общественного совета при УВД по ЗелАО Владимир Уткин.Экипаж ДПС на улице Радио Зеленограда под предлогом проверки документов останавливал автомобили, за рулем которых находились женщины. Дамы, протягивая инспекторам ДПС документы, в ответ получали поздравления с наступающим праздником и красивые букеты цветов. Маленькие пассажирки тоже не остались незамеченными: они, как и их мамы, получили праздничный букет и пожелание расти здоровыми и счастливыми.Начальник ОГИБДД полковник полиции Илья Гудков поздравил всех женщин с наступающим 8 Марта: «Любимые наши девушки, женщины, мамы, бабушки! Все, кто нам дорог, о ком мы вспоминаем не только в этот праздник, но и каждый день с любовью и теплотой, - от всего коллектива ОР ДПС ГИБДД Зеленоградского округа и Отдела ГИБДД позвольте поздравить вас, дорогие женщины, с наступающим праздником, пожелать всех благ. Будьте всегда такими же красивыми и любимыми!».Автоледи с искренними улыбками благодарили сотрудников дорожной полиции за приятный сюрприз, делали совместные фото и делились своими впечатлениями.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31