В турнире принимали участие 400 спортсменов из нескольких субъектов РФ.

В городе Мытищи состоялось открытое первенство по каратэ WSF (по правилам WKF), посвященный Дню защитника Отечества. Александровский район представлял Владимир Орлов из клуба каратэ «Свобода». Он одержал победу счетом 10:0 и занял почетное первое место. В турнире принимали участие 400 спортсменов из нескольких субъектов РФ. С начала открытия сезона после пандемии Владимир Орлов принёс в Александров 8 золотых медалей.- Нас ожидает Первенство Москвы, что в свою очередь является отбором на официальный чемпионат России для формирования сборной страны, которая примет участие в турнире по олимпийскому каратэ WKF 11 июля в Париже. Победители получат лицензию на участие в Олимпийских играх, которые пройдут 5 августа 2021 года в Токио. Чемпионат Европы в Хорватии, скорее всего, пройдет без России, если до 19 мая не откроются границы между этими странами. 21 марта состоится чемпионат России по ВБЕ (восточное боевое единоборство) Shito-Ryu, который является отбором на чемпионат Европы в Италии г. Ласко. В этом чемпионате примут участие более 20 стран. Победители получат звание мастера спорта международного класса, — в интервью goaleks.ru рассказал победитель соревнований.Фото: goaleks.ru