Более 150 спортсменов из 20 регионов России, встречи с актёрами и кинопоказ. В мае во Владимирской области в 10-й раз пройдут Всероссийские соревнования по рукопашному бою. Алексей Овчинников,

Более 150 спортсменов из 20 регионов России, встречи с актёрами и кинопоказ. В мае во Владимирской области в 10-й раз пройдут Всероссийские соревнования по рукопашному бою. Алексей Овчинников, начальник кафедры физподготовки ВЮИ ФСИН России В них традиционно участвуют команды образовательной организации ФСИН России, это 7 команд. Университет МВД, академия ФСБ, институт Голицына ФСИН России, а