На днях белорусский лидер посетил знаменитый МотоВелозавод в Минске. Он констатировал, что предприятие надо спасать.

На днях белорусский лидер посетил знаменитый "МотоВелозавод" в Минске. Он констатировал, что предприятие надо спасать.Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал сделать производство на заводе "образцовым" и намерен в срочном порядке оказать ему поддержку на рынке и юридическую помощь. А о том, как это сделать – пусть думают в правительстве. Но пока устаревшие цеха находятся в аварийном состоянии, а "МотоВело" находится на грани выживания.Известный российский политолог Андрей Суздальцев усмотрел в этом симптом распада политического режима в Белоруссии. Эксперт напомнил, что к моменту прихода Батьки к власти предприятие успешно работало, а сейчас же стало символом той разрухи, в которую погрузилась вся страна. И подобная ситуация наблюдается далеко не только на этом заводе.По мнению Суздальцева, Александр Лукашенко и его окружение создали олигархическую финансовую структуру, которая подмяла под себя белорусскую промышленность. Специалист отметил, что в отличие от аналогичных олигархов на Украине, влияние "клана Лукашенко" распространяется на всё государство, которое в последние годы кое-как выживало за счёт наследия СССР и финансовой поддержки России.Андрей Суздальцев обратил внимание, что в настоящее время почти четверть трудоспособного населения Белоруссии ищет работу за пределами страны, что является итогом проводимой Лукашенко экономической политики. При чём на прошедшем в феврале Всебелорусском народном собрании об этом предпочли умолчать. Суздальцев заключил, что сейчас Батька оказался заложником собственных "достижений" и теперь может лишь кормить народ очередными обещаниями.