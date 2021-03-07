Среди них было пятеро детей.

Сегодня утром, 7 марта, в 11:08 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о пожаре. В Собинском районе в посёлке Ставрово загорелся Свято-Успенский Храм.На момент прибытия пожарных наблюдалось возгорание в котельной. Пламя было потушено на площади четыре квадратных метра. Пострадала внутренняя отделка и имущество.По информации пресс-службы МЧС, погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 35 человек, среди которых было 5 детей. К тушению огня привлекалось 9 единиц техники и 26 человек личного состава.