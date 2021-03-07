Женщины с удовольствием фотографировались с традиционными букетами тюльпанов на фоне цветочной композиции...

В преддверии 8 Марта мужчины Управления внутренних дел по Центральному административному округу поздравили женщин-полицейских с предстоящим праздником.С утра в фойе Управления под живое выступление скрипача и саксофониста, сотрудницы полиции принимали цветы и поздравления от мужской половины коллектива. Пожелать всего наилучшего, здоровья и успехов в несении службы собрались сотрудники Отдела профессиональной подготовки Управления.Также женщины с удовольствием фотографировались с традиционными букетами тюльпанов на фоне цветочной композиции в виде цифры «8», олицетворяющей приход весны и сам праздник. После поздравления и памятных фотографий сотрудницы Управления могли ознакомиться с картинами, написанными оперуполномоченным Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитаном полиции Светланой Парфентьевой и творческими работами детей из художественной школы «Пикассо».«Очень приятно и радостно видеть наших прекрасных женщин с улыбками на лице. Никогда не унывайте, не теряйте блеска в глазах, радуйте нас своим присутствием и пусть здоровье не покидает вас», - со словами поздравлений обратился к личному составу начальник Управления полковник полиции Станислав Сулаков.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60