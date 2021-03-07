Киевские власти во всю готовятся к ужесточению репрессий против инакомыслящих, а на Донбассе снова началась стрельба. Но на сей раз новый виток напряжённости может обернуться катастрофой.

Киевские власти во всю готовятся к ужесточению репрессий против инакомыслящих, а на Донбассе снова началась стрельба. Но на сей раз новый виток напряжённости может обернуться катастрофой.Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв обсудил очередное обострение на юго-востоке Украины с главой непризнанной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Журналист и политик пообщались в прямом эфире по видеосвязи.В ходе разговора они поразмышляли, в том числе, – о возможном начале новой войны. Соловьёв подчеркнул, что при таком варианте развития событий Россия должна будет ответить, и чем быстрее – тем лучше. В ответ Пушилин выразил уверенность, что киевские власти прекрасно понимают недопустимость перехода через "красную линию" и не испытывают по этому поводу никаких иллюзий.Однако Владимир Соловьёв усомнился, что руководство Незалежной отдаёт себе полный отчёт в своих действиях. По мнению телеведущего, в Киеве считают, что в худшем случае Москва ответит симметрично, чтобы предотвратить возможную гуманитарную катастрофу. Но эксперт допустил, что для защиты своих соотечественников в России могут дать куда более жёсткий отпор, вплоть до нанесения удара по Украине по самым важным направлениям и с применением всех доступных средств и возможностей.После таких пугающих высказываний Денис Пушилин явно пришёл в замешательство и взял паузу. Чтобы разрядить обстановку, Соловьёв заявил, что ему нравится улыбка собеседника. В заключение он обратил внимание, что украинским властям и президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно хорошо подумать, чем следовать указаниям тех, кто якобы руководит их действиями.