Полицейские УВД по ЗАО вместе с членами Общественного совета поздравили девочек и сотрудниц Центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды» с наступающим весенним праздником...

Поддерживая всероссийскую акцию «8 Марта - В каждый дом» и традицию навещать Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды», полицейские УВД по ЗАО вместе с членами Общественного совета при УВД по ЗАО Владимиром Доценко и Юрием Нечукиным поздравили девочек и сотрудниц центра с наступающим весенним праздником.Помощник начальника УВД по ЗАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Алексей Зрячев и общественники пожелали воспитанницам крепкого здоровья, красоты, исполнения всех желаний и достижения поставленных целей. От руководства Управления директору учреждения Надежде Хрыкиной передали букет цветов и самые искренние пожелания за проводимую работу. В свою очередь от коллектива центра сотрудникам УВД по ЗАО вручили благодарность за поддержку и заботу о детях.Ребята вместе с воспитателями подготовили праздничный концерт «Честь и красота шагают рядом!», посвященный прошедшему Дню защитника Отечества и наступающему Международному женскому дню 8 Марта.Алексей Зрячев и сотрудники ПДН ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы преподнесли в каждую группу сладкие гостинцы и подарки, а также от руководства УВД по ЗАО передали набор шахмат. Алексей Зрячев и Владимир Доценко собрались за круглым столом совместно со старшими ребятами и устроили небольшой шахматный турнир, перешедший в живое общение. А малыши помладше с интересом разглядывали знаки различия старшего офицера полиции, задавали вопросы и с удовольствием с ним фотографировались.По окончании предпраздничной встречи дети и воспитатели поблагодарили сотрудников полиции и общественников за оказанное им внимание и поздравили всех сотрудниц органов внутренних дел с международным женским праздником.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93