Тиффани Сикрет или просто Тайна. Цвергшнауцер (цверг- по-немецки гном, шнауцер- усач.) Экстерьер, характер, талант- всё при ней.

Первая неделя марта считается праздничной для всех пет-ситтеров. Няни для собак очень популярны и хорошо оплачиваемы во всем мире. Как и зоопсихологи. Люди владеющие этой специальностью помогают корректировать поведение животного. И мы хотим вас познакомить с зоопсихологом Полиной Артюх. Ее питомец уже стал звездой Интернета.Тиффани Сикрет или просто Тайна. Цвергшнауцер (цверг- по-немецки гном, шнауцер- усач.) Экстерьер, характер, талант- всё при ней. Маленькой, но очень энергичной собаке. По словам хозяйки, Тайна в её жизни возникла неожиданно. Полина Артюх ехала в столицу – смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию, но вместо этого, подарила свой билет и поехала на встречу с … Тайной. Во Владимир вернулась уже с щенком. Кстати, Тайна- второй шнауцер Полины. До неё был самый крупный- ризеншнауцер.Полина Артюх, зоопсихолог, хозяйка Тайны:- Есть немецкая поговорка, когда Бог раздавал хитрость , шнауцер был первым. Это правда. Хитрость, ум, многовариантность поведения, мне всё это очень импонирует в собаках.Тайна- профессиональная трюковая собака. Она танцует, пьёт воду из стакана, играет в прятки, заворачиваясь в платок, показывает элементы фигурного катания. В том числе аксель и тулуп. Список достижений- внушительный. А тренировки- каждый день. Полина Артюх- дипломированный зоопсихолог- подчёркивает: главный секрет- не требовать от питомца «сверх меры». Любое занятие дрессировщик должен превратить в веселье. А не в «повинность». От этого зависит и результат.Полина Артюх, зоопсихолог, хозяйка Тайны:- Не форсировать. И тогда у собаки каждая тренировка будет заканчиваться победой. Это их вдохновляет, как и людей.Так было, к примеру, когда Тайна обучалась «заднему ходу». Начинали с простых упражнений. Чтобы дать «прочувствовать» лапы.- У собаки задние лапы- приставные, они плохо от рождения ими управляют, то есть они переднеприводные существа.Харизматичная Тайна – участница телешоу и победитель всероссийских состязаний. Тайна и Полина занимаются кинологическим фристайлом. Выступления прервала пандемия, но Тиффани Сикрет «держит форму». Кстати, Тайна не просто артистка, но и звезда сети. У неё- свои аккаунты в Тик-Ток и Инстаграм. С подписчиками владимирский цвергшнауцер делится успехами и заряжает отличным настроением. В любую погоду.Вот Тайна у балетного станка, а вот танцует танго. Их с Полиной «Кумпарсита» с трюком «пьяный заяц» набрала почти 4 тысячи просмотров. Без давления, открыто и искренне. Отношения с собакой- тонкая вещь, говорит Полина Артюх. Подсказывая щенку правильные модели поведения, человек становится для него авторитетом. Сегодня Полина с уверенностью заявляет: собака- лучший антидепрессант. Каждая минута общения в радость. Цвергшнауцер Тайна изменила и её личный взгляд на многие вещи.Полина Артюх, зоопсихолог, хозяйка Тайны:- Скорость мышления, она заставляет тебя реагировать очень оперативно. Жить здесь и сейчас. Быть всегда в моменте. А дрессировка заставляет тебя планировать, выстраивать стратегии и быть сильнее в этом мире.Тайна, кстати, ещё та кокетка. Как истинная леди любит наряды и эффектные образы.Как понять, что пёс доверяет? Дружба и в мире собак, и в мире людей- здание, которое строят «по кирпичику». Очень важно, чтобы у каждого была своя Тайна и тот, кому её можно доверить.Мария Платанюк, Андрей Синягин «Вести-Владимир».