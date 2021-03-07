Ранним утром 07 марта 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в г. Струнино, Александровского района.

Ранним утром 07 марта 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в г. Струнино, Александровского района. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. Из-за позднего сообщения, на момент прибытия подразделений наблюдалось горение дома по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 81 кв. м. Погибших и