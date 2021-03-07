Ранним утром 7 марта в городе Струнино Александровского района загорелся частный дом. Пожарные подразделения оперативно выехали на место. О пожаре спасателям сообщили поздно, на момент

Ранним утром 7 марта в городе Струнино Александровского района загорелся частный дом. Пожарные подразделения оперативно выехали на место. О пожаре спасателям сообщили поздно, на момент прибытия подразделений наблюдалось горение дома по всей площади. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 81 квадратный метр. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного