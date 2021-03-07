Ночью 07 марта 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в п. Галицы, Гороховецкого района. Пожарно-спасательные

Ночью 07 марта 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в п. Галицы, Гороховецкого района. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение моторного отсека автомобиля. Пожарные не дали огню распространиться на весь автомобиль и ликвидировали пожар на площади 1 кв. м.