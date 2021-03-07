В 33 регионе сгорел очередной автомобиль. ЧП произошло в ночь на 7 марта в посёлке Галицы Гороховецкого района. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. Горел моторный

В 33 регионе сгорел очередной автомобиль. ЧП произошло в ночь на 7 марта в посёлке Галицы Гороховецкого района. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. Горел моторный отсек автомобиля. Пожарные не дали огню распространиться на весь автомобиль и ликвидировали пожар на площади 1 квадратном метре. Никто не погиб и не пострадал. На пожар привлекались 2 единицы