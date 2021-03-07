Огнеборцы не дали угореть человеку на пожаре в частном жилом доме. Это произошло в городе Меленки на Пролетарской улице. Сообщение о пожаре тревожное ведомство получило слишком поздно. Дом

Огнеборцы не дали угореть человеку на пожаре в частном жилом доме. Это произошло в городе Меленки на Пролетарской улице. Сообщение о пожаре тревожное ведомство получило слишком поздно. Дом горел на большой площади. Пожар удалось ликвидировать на 50 квадратных метрах. Из горящего дома огнеборцы спасли 1 человека. Тушили пожар 6 человек и 2 единицы техники. Причина