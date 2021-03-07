Секреты этого искусства раскроет сегодня для вас обладатель звания Гордость Земли Владимирской, член Ассоциации Народные художественные промыслы России Оксана Шевцова.

Ну а пока -в преддверии весеннего женского праздника- предлагаем вам пройти мастер-класс по росписи платков в технике холодного батика. Секреты этого искусства раскроет сегодня для вас обладатель звания "Гордость Земли Владимирской", член Ассоциации "Народные художественные промыслы России" Оксана Шевцова. Смотрим как осваивает науку Юлия Шувалова , а значит и мы.Явление вне времени - расписная ткань. Это старинное ремесло пришло к нам с острова Ява. Индонезийские мастера первыми постигли тонкости техники. Уже в дальнейшем ремесло появилось и в других странах. В России интерес к рисованию по ткани появился поздно - в прошлом веке. Но русские мастера создали новую технику - холодную роспись.Освоить её под силу даже новичку. Создавать будем весенний платок. Основа для изделия - только натуральный шелк. Наносится рисунок сначала карандашом, затем по контуру покрывается резервирующим составом или по-другому закрепителем, чтобы в процессе работы краски не растекались. А теперь начинается волшебство.Оксана Шевцова, мастер по батику:- Можно рисовать несколькими способами. Есть несколько техник, который дают разный результат, который мы хотим получить по итогу. Можно рисовать по сырому, по воде. Это когда мы сначала намачиваем ткань водой, а потом уже наносим краску. Тогда цвет будет перетекать равномерно, красиво и переливаться. А можно сразу начинать работать краской. Тогда у нас получится более яркий контрастный цвет.Холодный батик мастера сравнивают с детской раскраской, только вместо фломастеров и карандашей - промышленные красители. Благодаря им после закрепления цвета ткань можно стирать и гладить. Изделие не потеряет своей яркости. А вот кисточки для рисования по шелку подойдут из синтетики или натурального волоса. Оксана Шевцова в технике холодный батик работает 20 лет. Её работы отличаются яркостью и насыщенностью цвета. Для весеннего платка она подобрала - зеленые, голубые, оранжевые и красные оттенки. А вот сюжет для изделия всегда разный: архитектура, природа, сказка или абстракция... тем для вдохновения много. Но любимые, говорит Оксана, подсказывает родная земля.Оксана Шевцова, мастер по батику:- Бывают орнаменты, которые повторяются... мы используем традиционные владимирские росписи, владимирских вышивок, "барановские" ситцы, рисунки каменной резьбы на наших соборах. Сейчас вот новая коллекция, наша любимая - это коллекция "Травы". Используем работы художников 50-60 годов в таком минималистическом стиле, но с очень красивым переливом цвета... работаем делаем красивые рисунки.Оформить можно не только платки. Оксана любит расписывать шелковые платья и блузки . Такая одежда никогда не выйдет из моды. Особенно, когда в наряде - традиционный русский орнамент. Тем временем, наш платок почти готов.Оксана Шевцова, мастер по батику:- Сейчас мы нанесем последние штрихи... наш труд увенчался успехом. Получилась красивая работа. Мы сейчас попробуем её от декорировать серебром и золотом. Когда такие красивые нюансы или акценты расставляем, они очень хорошо подчеркивают красоту платка.Шелковые платки в технике батик- словно ожившие картины. Они делают образ загадочным и интересным. А главное , индивидуальным. Даже с одинаковым сюжетом изделия никогда не повторяются. Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир"