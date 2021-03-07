8 марта в этом году встречаем и Масленичную неделю. Все эти дни вам не дадут скучать ни в одном городе области.

8 марта в этом году встречаем и Масленичную неделю. Все эти дни вам не дадут скучать ни в одном городе области. Правда вот в Суздале впервые не будет гусиных боев , зоозащитники добились их отмены. Есть некоторые изменения и в мероприятиях Судогды , которая тоже радушно вас приглашает на гуляния.