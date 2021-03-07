Прощание состоится 9 марта в 9.45 в Доме прощаний на улице Вокзальная, дом №47.

7 марта во Владимире скончался заслуженный учитель РФ Владимир Овчинников - прекрасный человек, педагог, руководитель.Владимир Дмитриевич родился в ноябре 1941 года. В 1965 году окончил Владимирский пединститут. Трудился учителем физики в школе № 25. После армии стал директором вечерней школы № 13. Позднее отправился в Сомали, где работал учителем.Вернувшись во Владимир в 1982 году он заведовал Октябрьским районным отделом народного образования. С 1989 по 2002 годы руководил городским отделом образования, а также занимал пост первого заместителя начальника управления образования администрации областного центра.Как сообщает пресс-служба мэрии, при Владимире Дмитриевиче открывались профильные классы, развивалась сеть учебно-производственных комбинатов. Каждая пятая школа работала в формате экспериментальной и инновационной деятельности. В 1993 году в региональной столице были созданы Инновационный совет и фонд поддержки образовательных инициатив.По инициативе Владимира Овчинникова основан «Детский автогородок», получивший в дальнейшем известность на всю страну уже будучи «Юношеской автомобильной школой».Коллеги заслуженного учителя РФ отмечают, что он был исключительно порядочным и чутким руководителем, способный выслушать, помочь в трудную минуту и защитить учителя.Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Овчинникова. Светлая ему память.Прощание состоится 9 марта в 9:45 в Доме прощаний на улице Вокзальная, дом №47.