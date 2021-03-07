Это дети от четырёх до десяти лет с перенесёнными тяжёлыми пневмониями, часто рецидивирующими бронхитами, хроническими тонзиллитами и аденоидитами.

233 ребёнка из Владимирской области прошли курс восстановительного лечения в санаторно-курортном отделении Детской городской поликлиники № 1 города Владимира в прошлом году. Это дети от четырёх до десяти лет с перенесёнными тяжёлыми пневмониями, часто рецидивирующими бронхитами, хроническими тонзиллитами и аденоидитами.Главный врач Детской городской поликлиники № 1 Татьяна Максимова отметила, что в связи с ограничительными мерами в условиях распространения Covid-19 число детей, прошедших медицинскую реабилитацию, уменьшилось, однако после улучшения эпидситуации объёмы медицинской помощи будут полностью восстановлены.«Отделение рассчитано на 75 мест и готово принять дополнительные группы пациентов. Сюда можно попасть по направлению участкового врача-педиатра по месту жительства. Структурное подразделение работает в круглосуточном режиме. Срок восстановительного лечения – от двух до трёх недель. Все услуги для пациентов бесплатные и оказываются за счёт средств областного бюджета», – сообщила Татьяна Максимова.В детском санатории созданы все условия для проведения восстановительного лечения детей с пульмонологической патологией. В штате отделения – врачи-педиатры, педагоги начального и дополнительного образования, логопеды, физиотерапевт, медицинские массажисты, инструкторы по лечебной физкультуре, медицинские сёстры и другие специалисты.К услугам юных пациентов – бальнеологическая лечебница с ваннами с функцией гидромассажа, гидромассажные душевые кабины, тренажёры, спелеокамера (соляная пещера), ингаляторий, физиокабинеты, аппарат для локального и общего ультрафиолетового облучения, кислородный коктейлер и многое другое. Дети проходят здесь не только медицинскую, но и психолого-педагогическую реабилитацию.«Из числа пролеченных пациентов порядка 15 процентов – дети с бронхиальной астмой, 25-30 процентов – с заболеваниями миндалин и аденоидов, 50 процентов – часто и длительно болеющие дети. Благодаря комплексу оздоровительных мероприятий дети из группы риска реже болеют, заболевания протекают легче, возникает меньше осложнений», – подытожила Татьяна МаксимоваФото: Пресс-служба администрации Владимирской области