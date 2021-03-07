Владимирцам рекомендуется не оставлять машины под рекламными конструкциями и деревьями, а также соблюдать правила дорожного движения.
МЧС информирует о неблагоприятных погодных условиях, прогнозируемых на 7 марта. По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во Владимире и по области ожидаются сильные снегопадм, местами - метель.
Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
Как уточняет пресс-служба МЧС, возрастают риски возникновения ЧС, ДТП на дорогах, обрушения слабоукреплённых широкоформатных конструкций, падения деревьев.
Владимирцам рекомендуется не оставлять машины под рекламными конструкциями и деревьями, а также соблюдать правила дорожного движения.
При возникновении опасных ситуаций следует обращаться по номерам 101 или 112.