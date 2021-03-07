За период наблюдения в области отмечено 908 летальных случаев.

По состоянию на 7 марта в медицинских организациях региона действуют 984 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 70,5 процента из них занято (694), свободно – 290 коек.25361 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 112 человек. За период наблюдения в области отмечено 908 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений Владимирской области за минувшие сутки проведено 1695 исследований на Covid-19. Департамент здравоохранения напоминает: на территории Российской Федерации действует обязательный масочный режим. При выходе из дома не забудьте надеть маску.