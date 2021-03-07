Ребенок, которому не было еще и двух лет, скончался в больнице.

Несчастный случай произошел 2 марта в городе Кольчугино. По информации пресс-службы прокуратуры, на девочку, которой не было и двух лет, упал шкаф. В этот момент ребенок с мамой находились дома в гостях у бабушки, к которой они приехали из другого региона. Впоследствии от полученной травмы девочка скончалась в больнице.По результатам изучения материала по факту смерти малолетнего ребенка органами прокуратуры области принято решение о передаче его в Следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области.