На дорогах возможно образование снежных заносов.

Во Владимире и по области ожидается снег, местами сильный, прогнозируется метель. На дорогах возможно образование снежных заносов. Кроме того, усилится ветер – порывы могут достигать 18 м/с. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В ведомстве предупредили, что при такой погоде повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения. Увеличиваются риски возникновения ДТП на дорогах, обрушения слабоукреплённых широкоформатных конструкций, падения деревьев.Фото:Pixabay