Цветы и открытки вручают всем дамам, управляющим автомобилями.

В преддверии Международного женского дня 8 Марта сотрудники ОГИБДД традиционно поздравляют с праздником жительниц и гостей Владимирской области.В Судогодском и Киржачском районах полицейские совместно с членами клуба Юных инспекторов движения и дружинниками вручали цветы и открытки дамам, управляющим автомобилями.Весенние цветы, искренние улыбки и пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, вечной молодости и безопасных дорог от автоинспекторов приятно удивили автоледи.Стражи порядка не только выразили в адрес прекрасных дам самые добрые и искренние пожелания, но и призвали их быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.Улыбки и радость на женских лицах в этот день стали лучшей наградой для организаторов праздничной акции.