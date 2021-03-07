Цветы и открытки вручают всем дамам, управляющим автомобилями.
В преддверии Международного женского дня 8 Марта сотрудники ОГИБДД традиционно поздравляют с праздником жительниц и гостей Владимирской области.
В Судогодском и Киржачском районах полицейские совместно с членами клуба Юных инспекторов движения и дружинниками вручали цветы и открытки дамам, управляющим автомобилями.
Весенние цветы, искренние улыбки и пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, вечной молодости и безопасных дорог от автоинспекторов приятно удивили автоледи.
Стражи порядка не только выразили в адрес прекрасных дам самые добрые и искренние пожелания, но и призвали их быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.
Улыбки и радость на женских лицах в этот день стали лучшей наградой для организаторов праздничной акции.