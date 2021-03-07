Эвакуировано 35 человек из них 5 детей.

В 11-08 07 марта 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в Свято-Успенском храме по адресу: Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 3. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.- На момент прибытия к месту пожара наблюдалось задымление в котельной. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. В результате пожара пострадала внутренняя отделка и имущество в котельной, - сказано в сообщении ведомства.Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 35 человек из них 5 детей. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 9 единиц техники, 26 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области