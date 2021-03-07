Накануне 8 марта Владимирстат рассказал, «нарисовал портрет» типичной жительницы региона.

Накануне 8 марта Владимирстат рассказал, «нарисовал портрет» типичной жительницы региона.Исходя из данных статистики, во Владимирской области женщин больше, чем мужчин. На начало прошлого года соотношение было таким, что на 741,4 тысячи представительниц слабого пола приходилось 617 тысяч мужчин.Причина – средняя продолжительность жизни. В 2015 году она составляла 75,6 лет, в 2016 – 76 , в 2017 – 76,8, а в 2018 – 76,8. Специалисты утверждают, что к 2035 году средняя продолжительность жизни жительниц Владимирской области будет равняться 82,3 года.При этом специалисты статистического ведомства нарисовали следующий образ владимирской женщины – замужем, имеет среднее профессиональное образование, воспитывает одного ребёнка. По информации на январь 2020 года, 8 из 10 женщин проживает в городах.Мамами во Владимирской области, чаще всего, становятся в 25-29 лет. Средний возраст материнства - 28,6 года. Замуж владимирские девушки выходят в основном в 20-24 года.На каждую тысячу женщин в прошлом году приходилось 505 замужних, 153 никогда не состояли в браке, 113 - разведены, 229 при проведении опроса поставили галочку в графу «другое».При этом женщины продолжают уезжать из региона. В 2019 году 16,7 тысячи в возрасте от 14 лет и старше покинули область. В 2018 - 18,8 тысяч, в 2017 году – 18,2 тысяч. Для сравнения в 2019 году из Владимирской области уехало 13,7 тысяч мужчин, в 2018 – 15,4 тысяч, в 2017 – 15,2 тысячи.Жительницы Владимирской области выбирают себе работу в оптовой и розничной торговле, гостиничном бизнесе или на предприятиях общественного питания. Каждая пятая строит карьеру в обрабатывающих производствах, образовании, здравоохранении и соцобеспечении. Среди служащих заняты подготовкой информации, оформлением документации, учётом и обслуживанием - 82% женщин. Возраст более 50% безработных женщин составил от 20 до 39 лет.Зарплата владимирок на 25% меньше мужской. В 2019 году среднемесячный оклад составлял 30,5 тысяч рублей. При этом владимирские женщины все чаще готовы взять на себя ответственность и занять пост руководителя организации - 55% в 2019 против 41% в 2018 году.