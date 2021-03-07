В России 7 марта вступает в силу закон об ответственности за принудительную высадку детей из общественного транспорта. Оставлять несовершеннолетних одних на дороге опасно для их жизни и здоровья, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В России 7 марта вступает в силу закон об ответственности за принудительную высадку детей из общественного транспорта. Оставлять несовершеннолетних одних на дороге опасно для их жизни и здоровья, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.Закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых, напомнил председатель ГД.Водители и кондукторы должны понимать, что высадка ребенка из-за отсутствия билета – это нарушение федерального закона, за которое предусмотрена ответственность, сказал Володин.Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья, отметил спикер."Ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку двенадцати лет поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться», — заключил председатель ГД.Закон был принят Госдумой 16 февраля. 24 февраля его подписал президент Владимир Путин. Изменения внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.