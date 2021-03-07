Документ был разработан министерством транспорта.

Документ был разработан министерством транспорта. Изменения коснулись статьи 20 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ. Новый закон вводит запрет на принудительную высадку из общественного транспорта детей-безбилетников, едущих без сопровождения взрослых.С сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья, – приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина на официальном сайте палаты.Напомним, с начала года во Владимире произошло несколько случаев, когда детей выгоняли из автобуса на мороз. Например, кондуктор 5-го маршрута автобуса силой вышвырнула из салона. А буквально через три недели , потому что не сработала карта.