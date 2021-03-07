Одаренный человек, энергичный, опытный, тактичный руководитель посвятил народному образованию всю свою жизнь.

7 марта во Владимире скончался заслуженный учитель Российской Федерации Владимир Дмитриевич Овчинников - замечательный человек, педагог, руководитель.Владимир Овчинников родился в ноябре 1941 года. В 1965 году окончил Владимирский педагогический институт, работал учителем физики в школе № 25, после армейской службы стал директором вечерней школы № 13, затем был направлен на учительскую работу в Сомали.С 1982 г., вернувшись во Владимир, заведовал Октябрьским районным отделом народного образования, в 1989-2002 гг. возглавлял городской отдел образования, работал первым заместителем начальника управления образования администрации города Владимира.Одаренный человек, энергичный, опытный, тактичный руководитель посвятил народному образованию всю свою жизнь. При нем открывались профильные классы, развивалась сеть учебно-производственных комбинатов, каждая пятая школа города работала в формате экспериментальной и инновационной деятельности, а в 1993 г. во Владимире были созданы Инновационный совет и фонд поддержки образовательных инициатив, оказавшие немалое содействие особым образовательным программам городских лицеев и гимназий.При непосредственном участии В.Д. Овчинникова состоялся Городской информационно-методический центр - и сегодня один из лучших в регионе и за его пределами. Большое внимание уделялось коррекционному образованию, развитию физкультуры и спорта в общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школах. По инициативе Владимира Дмитриевича был, например, создан владимирский «Детский автогородок», ставший впоследствии известной на всю страну «Юношеской автомобильной школой».В 2002 г., с уходом на заслуженный отдых, В.Д. Овчинников был востребован и в учительском сообществе, и на экспертном уровне. Он работал в Совете по образованию при администрации Владимирской области, в городском Совете старейшин, в общественном Совете управления Росздравнадзора, в президиуме Фонда социальной поддержки населения города Владимира.Владимирские педагоги разных поколений знали Владимира Дмитриевича Овчинникова как настоящего профессионала, исключительно порядочного и чуткого руководителя, решавшего сложные управленческие задачи и в то же время доверявшего людям, способного выслушать, оказать помощь в трудную минуту и умевшего защитить учителя. Его будут вспоминать искренне и по-доброму.Прощание с В.Д. Овчинниковым состоится 9 марта 2021 г. в 9.45 в Доме прощаний по адресу: г. Владимир, ул. Вокзальная, 47.