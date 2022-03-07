На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 547 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 547 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
154 - во Владимире;
76 - в Муромском районе;
54 - в Ковровском и Александровском районах;
39 - в Суздальском районе;
38 - в Петушинском районе;
31 - в Гусь-Хрустальном районе;
17 - в Вязниковском районе;
16 - в Камешковском районе;
15 - в городе Радужном;
13 - в Кольчугинском районе;
9 - в Меленковском районе;
8 - в Гороховецком районе;
7 - в Судогодском и Киржачском районах;
6 - в Селивановском районе;
2 - в Юрьево-Польском районе;
1 - в Собинском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 140181 случай заболевания