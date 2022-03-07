На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 547 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 547 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:154 - во Владимире;76 - в Муромском районе;54 - в Ковровском и Александровском районах;39 - в Суздальском районе;38 - в Петушинском районе;31 - в Гусь-Хрустальном районе;17 - в Вязниковском районе;16 - в Камешковском районе;15 - в городе Радужном;13 - в Кольчугинском районе;9 - в Меленковском районе;8 - в Гороховецком районе;7 - в Судогодском и Киржачском районах;6 - в Селивановском районе;2 - в Юрьево-Польском районе;1 - в Собинском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 140181 случай заболевания